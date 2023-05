Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle Autofahrerin fährt vor Grundschule gegen Menschen: Verletzte Von dpa | 24.05.2023, 13:44 Uhr

Eine Autofahrerin ist in Bad Harzburg von der Straße abgekommen und hat vor einer Grundschule zwei Erwachsene und ein Kind schwer verletzt. Die 88-Jährige selbst sowie ein weiteres Kind wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dass die Autofahrerin am Mittwochmorgen im Landkreis Goslar absichtlich gegen die Menschen gefahren ist, schlossen die Beamten aus.