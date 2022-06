ARCHIV - Eine Siloanlage der Nordzucker AG in der Börde. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert Agrar Nordzucker steigert Gewinn: Aktionäre sollen profitieren Von dpa | 02.06.2022, 10:09 Uhr

Europas zweitgrößter Zuckerproduzent Nordzucker hat nach Krisenjahren zum zweiten Mal in Folge wieder Gewinne verbucht. Das Geschäftsjahr 2021/22 wurde mit einem Überschuss von 84 Millionen Euro abgeschlossen, wie der Konzern mit Hauptsitz in Braunschweig am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr waren 66 Millionen Euro in der Unternehmenskasse geblieben.