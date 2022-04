ARCHIV - Eine neue Bodycam ist zu sehen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Verkehr Nordwestbahn setzt Bodycams im S-Bahnnetz ein Von dpa | 21.04.2022, 19:44 Uhr

Die Nordwestbahn rüstet in ihrem S-Bahnnetz in und um Bremen ihre Kundenbetreuerinnen und -betreuer mit Bodycams aus. Vorerst bis zum Fahrplanwechsel im Dezember sollen 35 Mitarbeiter mit den Kameras ausgestattet werden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Osnabrück mitteilte. Die Mitarbeiter sollen sie täglich von 19.00 Uhr bis Betriebsschluss tragen.