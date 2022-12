Nordseeküste Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Tourismus Fährtickets und Kurtaxe: Wo Nordseeurlaub 2023 teurer wird Von dpa | 28.12.2022, 08:11 Uhr

Höhere Kosten für Energie, Personal und Waren sorgen die Tourismuswirtschaft an der niedersächsischen Nordseeküste. Viele Betriebe kündigten bereits an, deswegen Preise zu erhöhen. Urlauber müssen daher 2023 an mehrere Stellen tiefer in die Tasche greifen.