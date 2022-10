Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Umwelt Nordseeraum im Klimawandel: EU fördert Forschung Von dpa | 06.10.2022, 12:03 Uhr

Der trockene und heiße Sommer hat es gezeigt: Ausreichend Wasser in guter Qualität ist angesichts des Klimawandels keine Selbstverständlichkeit. Auch im europäischen Nordseeraum stünden die Grundwasser- und Bodenressourcen unter Druck - auch wegen der Nutzung durch die Menschen, teilte das Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik am Donnerstag in Hannover mit. Im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Wasser seien „unverzüglich systemische Strategien“ notwendig. Die EU fördere nun das Forschungsprojekt „Blue Transition“ für Wasser- und Bodenmanagement für dreieinhalb Jahre mit über 4,5 Millionen Euro.