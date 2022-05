Irgendetwas ist außergewöhnlich am Dangaster Meerblick, nur was? Das mag mancher Nordsee-Urlauber oder Tagesausflügler denken, wenn er im Kern des 500-Seelen-Örtchens am Jadebusen seinen Blick auf die an dieser Stelle nicht allzu tiefe Nordsee richtet. Obwohl die Besonderheit eigentlich ziemlich offensichtlich sein dürfte: Kein Deich versperrt hier den Blick auf die See, an manchen Stellen können Camper ihre Zelte nur wenige Meter vom Wasser entfernt aufschlagen. Auf den ansonsten an den Küsten allgegenwärtigen Schutzwall verzichtet das auf einem Geestrücken liegende Dorf seit Jahrhunderten – auch wenn es dies etwa bei der großen Sturmflut von 1962 teuer zu stehen kam. Andererseits: Ohne Sturmfluten, die immer wieder ein Stück aus dem friesischen Festland herausgebissen haben, gäbe es den Jadebusen in seiner heutigen Form nicht. Und Dangast wohl auch nicht.