Urlaubsort Schillig an der Nordsee: Für den Strand soll ein Ampelsystem die Auslastung anzeigen. Foto: imago images/Kirchner-Media up-down up-down Online-Auskunft für Besucher Urlaub an der Nordsee: Wie volle Strände verhindert werden sollen 20.02.2023, 10:37 Uhr

Urlauber an der Nordsee können in diesem Jahr volle Strände besser umgehen. Ein Ampelsystem zeigt die Auslastung an und ist über eine App für Smartphone abrufbar. Wie die Online-Auskunft für Besucher funktioniert.