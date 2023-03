Anne Rickmeyer Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Gleichstellung NLWKN-Chefin für mehr Frauen an Behörden-Spitzen Von dpa | 07.03.2023, 14:00 Uhr

Die Direktorin des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Anne Rickmeyer, sieht bei der Zahl von Frauen an der Spitze von Niedersachsens Landesbehörden noch Luft nach oben. „Ich würde mir ganz konkret auch für Niedersachsen wünschen, dass noch mehr Landesbehörden von Frauen geleitet werden, weil ich denke, dass dies noch mehr Frauen ermuntern würde, eine Führungsposition zu übernehmen“, sagte Rickmeyer in einem am Dienstag veröffentlichten Interview ihrer Behörde anlässlich des Weltfrauentages an diesem Mittwoch. Aus ihrer Sicht sei es wichtig, Gleichberechtigung „von oben anzufangen“, sagte die 53-Jährige. Dann könne auch in unteren Organisationsebenen mit der Gleichstellung leichter vorangegangen werden.