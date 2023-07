Spargel Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Landwirtschaft Niedrigste Spargelernte in Niedersachsen seit 2013 Von dpa | 27.07.2023, 11:59 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Spargelernte in Niedersachsen dürfte im laufenden Jahr Schätzungen zufolge so niedrig ausfallen wie seit 2013 nicht mehr. Insgesamt wurden auf 4400 Hektar ertragsfähiger Fläche 23 200 Tonnen Spargel gestochen, wie das Landesamt für Statistik auf der Basis vorläufiger Ergebnisse am Donnerstag mitteilte. Damit werde die wegen der kühlen Witterung im März und April etwas verspätet begonnene niedersächsische Spargelernte 2023 voraussichtlich um 8,2 Prozent niedriger als im Vorjahr ausfallen. Im vergangenen Jahr wurden noch 26.100 Tonnen Spargel gestochen - auf einer Fläche von rund 4500 Hektar.