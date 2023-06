Regen Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Expertenangaben Niedrige Wasserstände sind Folge der letzten Trockenjahre Von dpa | 15.06.2023, 16:39 Uhr

Die trotz des feuchten Winters derzeit niedrigen Wasserstände etwa in Seen und Flüssen sind nach Expertenangaben die Folge von mehreren Trockenjahren. „In weiten Teilen Niedersachsens haben wir insbesondere 2018 bis 2020 sowie zuletzt 2022 teils deutliche Niederschlagsdefizite beobachten können“, sagte Martin Gottwald vom Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden.