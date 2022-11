Zirkusaffe Robby Foto: picture alliance / dpa/Archivbil up-down up-down Tiere Niedersächsischer Zirkusaffe Robby ist tot Von dpa | 15.11.2022, 09:43 Uhr

Der Zirkusaffe Robby ist tot. Er sei im Alter von 51 Jahren friedlich eingeschlafen, teilte der Circus Belly in Celle am Dienstag mit. Der Schimpanse starb den Angaben nach am Freitag.