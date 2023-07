Niedersachsens Sozialminister Philippi Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Preise Niedersächsische Projekte für Kinderrechte ausgezeichnet Von dpa | 01.07.2023, 15:35 Uhr

Als Auszeichnung für ihren Einsatz für Kinderrechte haben drei Projekte den Niedersächsischen „KinderHabenRechtePreis“ erhalten. „Kinderrechte sind weit mehr als eine Formsache“, sagte Niedersachsens Sozialminister Andreas Philippi (SPD) bei der Preisverleihung am Samstag in Hannover. „Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir uns für den Schutz, die bestmögliche Förderung und für die Beteiligung junger Menschen einsetzen.“ Der vom Kinderschutzbund und dem Niedersächsischen Sozialministerium ausgelobte Preis ist auf insgesamt 9000 Euro dotiert - aufgeteilt in drei Kategorien.