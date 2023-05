Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Niedersächsische Krankenhaus-Ärzte zu Warnstreik aufgerufen Von dpa | 09.05.2023, 03:03 Uhr

Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kliniken in Niedersachsen sollen sich am heutigen Dienstag an einem ganztägigen Warnstreik beteiligen. Der Marburger Bund, nach eigenen Angaben Deutschlands einzige Ärztegewerkschaft, hat dazu bundesweit aufgerufen. Von der befristeten Arbeitsniederlegung betroffen sind rund 40 kommunale Krankenhäuser, unter anderem die Kliniken Leer, Lüneburg und Oldenburg. Auch in anderen Bundesländern streiken die Mediziner.