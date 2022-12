Corona-Schnelltests Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Konjunktur Niedersächsische Firmen erholen sich von Corona-Crash Von dpa | 07.12.2022, 13:33 Uhr

Die Geschäfte der 100 größten Unternehmen in Niedersachsen haben sich 2021 insgesamt spürbar vom Einbruch der Corona-Krise erholt. Zusammengenommen stiegen die Umsätze verglichen mit dem ersten Pandemie-Jahr 2020 um gut zehn Prozent auf mehr als 442 Milliarden Euro. Das teilte die NordLB am Mittwoch auf Basis ihrer alljährlichen Auswertung mit. Es habe „positive Aufholeffekte“ gegeben, erklärten Experten der Landesbank. In der Summe habe auch die Beschäftigung in den führenden Betrieben wieder etwas angezogen.