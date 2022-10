Kann sich über ein gutes Einkommen freuen: Der SPD-Politiker und Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil (im Vordergrund), hier mit Jürgen Krogmann (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg, während des Festumzuges zum Oldenburger Kramermarkts Ende September. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 Gehaltscheck: Was Ministerpräsident Stephan Weil verdient Von Lars Laue | 05.10.2022, 17:53 Uhr | Update vor 29 Min.

In Niedersachsen steht am Sonntag die Landtagswahl 2022 an. Dabei geht es auch um das Amt des Ministerpräsidenten. Lohnt sich der Job finanziell? Ein Überblick.