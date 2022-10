Wochenmarkt Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Konjunktur Niedersachsens Wirtschaft schaut beunruhigt auf den Winter Von dpa | 14.10.2022, 13:46 Uhr

Angesichts gestiegener Energiepreise trübt sich die Stimmung in der niedersächsischen Wirtschaft weiter ein. Die aktuelle Lage werde zwar oft noch als zufriedenstellend beschrieben, der Blick in die Zukunft sorge aber für große Unsicherheit und Existenzängste, teilte die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) am Freitag in Hannover mit. Für die große Mehrheit seien die Energie- und Rohstoffpreise das Geschäftsrisiko Nummer eins.