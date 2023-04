Atomausstieg in Deutschland Foto: Lars Klemmer/dpa up-down up-down Atomkraft Niedersachsens Umweltminister gegen AKW in Landesregie Von dpa | 17.04.2023, 12:09 Uhr

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer hat sich klar gegen den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken in Landesverantwortung ausgesprochen. „Für uns in Niedersachsen bleibt es dabei: Der vor Jahren beschlossene Atomausstieg wurde am Wochenende mit dem Abschalten der letzten Atomkraftwerke auch faktisch vollzogen. Und es gibt kein Zurück - ohne Wenn und Aber“, sagte der Grünen-Politiker am Montag auf dpa-Anfrage.