Statistik Niedersachsens Tourismus weiter im Aufwärtstrend Von dpa | 28.07.2022, 11:19 Uhr

Der Tourismus in Niedersachsen erholt sich nach zwei Jahren Corona-Pandemie weiter. Wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Hannover mitteilte, wurden im Mai landesweit rund 1,4 Millionen Gästeankünfte registriert - das waren im Vergleich zum Mai 2021, als der Tourismus nach einem Lockdown erst langsam und zunächst nur für niedersächsische Gäste wieder geöffnet wurde, rund 435.000 Gäste oder 228,8 Prozent mehr.