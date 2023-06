Fahrrad Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistik Niedersachsens Studierende fahren gerne mit Rad zur Uni Von dpa | 15.06.2023, 16:28 Uhr

Die Studentinnen und Studenten in Niedersachsen kommen einer Umfrage zufolge oft mit dem Fahrrad zu ihren Vorlesungen. 51,8 Prozent der Studierenden nehmen das Zweirad, geht aus einer Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervor, die am Donnerstag in Gütersloh vorgestellt wurde. In Bremen setzen 36,5 Prozent aus Rad. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 33,6 Prozent. In Göttingen nehmen 73,6 Prozent der Befragten das Rad.