Parteien Niedersachsens SPD wählt Landesvorstand: Weil vor Wiederwahl Von dpa | 24.06.2023, 02:49 Uhr

Niedersachsens SPD wählt am Samstag (11.00 Uhr) bei einem Landesparteitag in Aurich seinen Landesvorstand. Als Landesvorsitzender tritt erneut Stephan Weil an. Ein Gegenkandidat gilt als unwahrscheinlich. Der Landesvorsitzende wird für zwei Jahre gewählt. Weil hat dieses Amt bereits seit 2012 inne.