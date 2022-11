Koalitionsverhandlungen in Niedersachsen Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Landesregierung Niedersachsens SPD und Grüne stellen Koalitionsvertrag vor Von dpa | 01.11.2022, 03:48 Uhr

In Niedersachsen wollen SPD und Grüne wollen am Dienstag (14.30 Uhr) in Hannover ihren Koalitionsvertrag vorlegen. Die Parteien hatten die Koalitionsverhandlungen am Montag erfolgreich beendet.