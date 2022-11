Landesparteitag SPD Niedersachsen Foto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Wunschbündnis Niedersachsens SPD stimmt für Koalition mit den Grünen Von dpa | 05.11.2022, 14:47 Uhr

Rot-Grün ist das erklärte Wunschbündnis von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für die kommenden fünf Jahre in Niedersachsen gewesen. Nun ist die Koalitionsbildung einen Schritt vorangekommen. Am Sonntag steht die nächste Abstimmung darüber an.