Nicht selten geraten Kinder an Schulen in Niedersachsen ins Abseits und erleben sogar Gewalt. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Gewalt und Mobbing Niedersachsens Schulen: Mehr Gewalt und Mobbing nach Corona Von Lars Laue | 11.05.2023, 01:00 Uhr

Nach den Corona-Jahren mit Homeschooling kehren die Gewalttaten an Niedersachsens Schulen zurück. So will die CDU das Thema in den Griff bekommen.