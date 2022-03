Niedersachsens Moore müssen wiedervernässt werden FOTO: Friso Gentsch Umwelt Niedersachsens Moore müssen wiedervernässt werden Von dpa | 27.03.2022, 09:18 Uhr | Update vor 14 Min.

Niedersachsen ist mit einem Mooranteil von 14 Prozent der Landesfläche Moorland Nummer eins in Deutschland - viele Moore wurden aber in den vergangenen Jahrzehnten entwässert und werden heute landwirtschaftlich genutzt. Weil die entwässerten Moore extrem viel Treibhausgase freisetzen, müssen sie in den nächsten Jahren aber wiedervernässt werden. Sonst seien die 2015 in Paris vereinbarten Klimaziele nicht zu verwirklichen, sagt Greta Gaudig, Leiterin des Greifswald Moor Centrum.