08.11.2022

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil steht vor seiner dritten Amtszeit. Am Dienstag (ab 11.00 Uhr) will der Landtag in Hannover den Regierungschef des Landes in geheimer Abstimmung wählen. Der 63 Jahre alte SPD-Politiker Weil weiß dabei sein Wunschbündnis hinter sich - eine erneute rot-grüne Koalition. Beide Parteien hatten den Koalitionsvertrag am Montag unterzeichnet.