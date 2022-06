FOTO: Swen Pförtner up-down up-down ARCHIV - Marco Trips spricht. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild Städte- und Gemeindebund Niedersachsens Kommunen wollen weniger Bürokratie Von dpa | 23.06.2022, 18:31 Uhr

Die niedersächsischen Kommunen wollen vom Land weniger mit bürokratischen Vorgaben belastet werden. Das sagte der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips, bei der Jahresmitgliederversammlung am Donnerstag in Walsrode (Heidekreis). Niemand stelle die Verflechtungen von Land und Kommunen infrage. „Wir müssen aber an den entscheidenden Stellen besser werden, damit unsere Städte und Gemeinden handlungsfähig bleiben“, sagte Trips nach Verbandsangaben.