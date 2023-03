Ärztinnen und Ärzte-Warnstreik Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild up-down up-down Medizinische Versorgung Niedersachsens Klinikärzte im Streik: Kundgebung in Hamburg Von dpa | 21.03.2023, 03:02 Uhr

Viele Ärztinnen und Ärzte an kommunalen und an privaten Krankenhäusern in Niedersachsen sind für Dienstag zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft Marburger Bund zeichnet sich eine enorme Bereitschaft zur Arbeitsniederlegung ab, wie eine Sprecherin sagte. Der Aufruf richte sich an einige Tausend Beschäftigte. Etliche Stationen dürften nur per Notbesetzung betrieben werden - die Versorgung der Patienten bleibe aber auf jeden Fall gewährleistet.