Brauchtum Niedersachsens Karnevalisten starten Session Von dpa | 11.11.2022, 14:30 Uhr

Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen sind am Freitag die Närrinnen und Narren in Niedersachsen in die Karnevalssaison gestartet. In Braunschweig eröffneten die Karnevalsgesellschaften bei der Prinzenproklamation im Altstadtrathaus die fünfte Jahreszeit.