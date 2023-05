Windkraft auf See Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Energie Niedersachsens Häfen brauchen mehr Fläche für Windenergie Von dpa | 11.05.2023, 14:00 Uhr

Für den Ausbau von Windenergie auf See und an Land brauchen die niedersächsischen Häfen einer Studie zufolge mehr Umschlagsfläche. Die für Windenergie genutzten Hafenflächen seien bereits weitgehend ausgelastet, teilte die Arbeitsgemeinschaft Niedersächsische Seehäfen am Donnerstag in Oldenburg mit. Es gebe genügend zusätzliche Fläche, die entwickelt werden könnte, sagte Michael de Reede, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft. Die Politik müsse aber jetzt die Investitionsentscheidungen dafür treffen.