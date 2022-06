ARCHIV - Eine biologisch-technische Assistentin bereitet PCR-Tests für die Analyse vor. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Pandemie Niedersachsens Corona-Inzidenz steigt weiter stark Von dpa | 15.06.2022, 12:09 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen ist im Wochenvergleich erneut stark gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Mittwoch bei 721,7. Eine Woche zuvor lag der Wert noch bei 313,8, wie aus Daten des Landes hervorgeht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) war sie am Mittwoch im Bundesländervergleich erneut nur in Schleswig-Holstein (732,9) noch höher. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen meldete wie am Vortag der Landkreis Oldenburg mit 1495,4.