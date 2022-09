Metallindustrie Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifstreit Niedersachsenmetall für längere Arbeitszeiten Von dpa | 30.09.2022, 09:02 Uhr

Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Niedersachsenmetall, Wolfgang Niemsch, hat sich angesichts der Tarifforderung der IG Metall für längere Arbeitszeiten ausgesprochen. „Wenn die Forderung nach acht Prozent realisiert werden sollte, sind wir mit überproportional steigenden Personalkosten konfrontiert“, sagte er der „Braunschweiger Zeitung“ (Freitag). Eine Möglichkeit wäre aus seiner Sicht, „zwei Stunden pro Woche mehr zu arbeiten, also 37 Stunden in der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie und 39 Stunden in den neuen Bundesländern“.