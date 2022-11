Wölfe breiten sich weiter aus Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/zb/dpa/Archivbild up-down up-down Tiere Niedersachsen: Zweitmeisten Wolfsrudel im Ländervergleich Von dpa | 28.11.2022, 08:18 Uhr

Die Zahl der in Niedersachsen registrierten Wolfsrudel ist im Monitoringjahr 2021/22 ein wenig gesunken. Landesweit wurden 34 Rudel zwischen dem 1. Mai 2021 bis zum 30. April 2022 gezählt. Im Jahr zuvor war es ein Rudel mehr. Das teilten das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) mit. Neben den Rudeln wurden in Niedersachsen zusätzlich zehn Wolfspaare und fünf sesshafte Einzelwölfe nachgewiesen. Im Monitoringzeitraum 2019/2020 waren nur 23 Rudel in Niedersachsen gezählt worden.