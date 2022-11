Mobilfunkmast Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Telekommunikation Niedersachsen zu knapp 98 Prozent mit 4G/LTE-Netz abgedeckt Von dpa | 28.11.2022, 18:57 Uhr

Das Schließen von Funklöchern in Niedersachsen macht Fortschritte, noch ist ein Teil der Landesfläche aber immer noch nicht mit dem 4G-Netz abgedeckt. Bei einem Treffen des Beirats der Bundesnetzagentur wurde am Montag deutlich, dass das Ziel, zum Jahresende in ganz Deutschland 500 solcher „weißen Flecken“ zu entfernen, wohl verfehlt wird. Laut Landes-Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD), der mit in dem Gremium sitzt, ist im Nordwesten inzwischen allerdings überwiegend der LTE-Standard verfügbar. Sein Ressort bekräftigte Zahlen aus dem Spätsommer, denen zufolge dies für 97,7 Prozent der Fläche der Fall ist. In den übrigen Gebieten soll mittlerweile zumindest drahtloses Telefonieren häufiger möglich sein, wie auch der Norddeutsche Rundfunk berichtete.