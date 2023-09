Katastrophenschutz Niedersachsen zieht positive Bilanz des Warntags Von dpa | 18.09.2023, 13:29 Uhr | Update vor 45 Min. Bundesweiter Warntag Foto: Michael Faulhaber/dpa up-down up-down

Der bundesweite Warntag am vergangenen Donnerstag ist in Niedersachsen nach Worten von Innenministerin Daniela Behrens „wesentlich erfolgreicher“ verlaufen als im Jahr 2020. „Wir haben an vielen Orten im Land Sirenen gehört, wir haben auch mittels Cell Broadcast viele Menschen direkt erreicht über die Mobiltelefone. Das hat flächendeckend überwiegend sehr gut funktioniert“, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Hannover. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) werde die Erkenntnisse noch detaillierter auswerten.