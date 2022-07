Knapp 1800 Schweine sind nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in einem Betrieb in Niedersachsen getötet worden. FOTO: Frederik von Erichsen/dpa up-down up-down Es geht um 1800 Schweine Afrikanische Schweinepest im Emsland: Wohl keine Infektion in Kontaktbetrieb Von Dirk Fisser | 04.07.2022, 17:40 Uhr | Update vor 30 Min.

Knapp 1800 Sauen und Ferkel sind am Sonntag in Niedersachsen notgetötet worden. Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb im Emsland war die Afrikanische Schweinepest ausgebrochen. Wie steht es um weitere 1800 Schweine in einem sogenannten Kontaktbetrieb?