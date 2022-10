Innenminister Boris Pistorius Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild up-down up-down Innenministerium Niedersachsen wird vorerst nicht in den Iran abschieben Von dpa | 06.10.2022, 13:30 Uhr

Wegen den derzeitigen Protesten wird Niedersachsen vorerst Abschiebungen in den Iran aussetzen. Das kündigte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag an. „Die Menschenrechtslage ist katastrophal und die Lage wird jeden Tag dramatischer“, sagte er. Abschiebungen in den Iran hätten in den vergangenen Jahren kaum stattgefunden - in 2020 und 2021 wurden demnach insgesamt zwei Männer abgeschoben.