Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht in Vietnam große Potenziale für die Anwerbung von Arbeits- und Fachkräften für Gastronomie, Hotellerie, Pflegewesen und andere Branchen. „In diesem für uns besonders wichtigen Bereich sind meine Erwartungen an die Reise nach Vietnam deutlich übertroffen worden“, sagte der SPD-Politiker am Samstag nach Abschluss seiner fünftägigen Reise in das südostasiatische Land. Die Reise könne der Auftakt zu einer deutlich verstärkten Fachkräfteeinwanderung gewesen sein. Angesichts der Wachstumsprognosen für die südostasiatische Region sei Vietnam auch für niedersächsische Unternehmen ein besonders interessanter Markt.