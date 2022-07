ARCHIV - Olaf Lies (SPD), Umweltminister von Niedersachsen, sitzt im Landtag. Foto: Mia Bucher/dpa FOTO: Mia Bucher up-down up-down Energieministerium Niedersachsen will Schutzschirm für Energieversorger Von dpa | 07.07.2022, 16:04 Uhr

Angesichts drastisch gestiegener Gaspreise will Niedersachsen im Bundesrat einen Antrag für einen Schutzschirm für systemrelevante Energieversorgungsunternehmen einbringen. Es gebe kaum noch Angebote für Energieversorger und Stadtwerke, die für ihre Kunden Gasmengen langfristig auf den Terminmärkten beschaffen wollten, sagte Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) am Donnerstag in Hannover. Es sei damit nicht möglich, Privathaushalten, Unternehmen und Einrichtungen der Daseinsvorsorge Liefer- und Preissicherheit zu gewähren.