Eine fauchende Wildkatze hat Wanderer in einem Aussichtsturm im Solling in Niedersachsen in Schach gehalten. Die Katze setzte sich am Samstag auf die Treppe des rund 30 Meter hohen Sollingturms und hinderte die Ausflügler durch Anfauchen am Verlassen des Baus, wie die Polizei in Northeim am Sonntag berichtete. Erst Polizeibeamten gelang es, das Tier zu verscheuchen.

Der rund 90 Jahre alte Sollingturm nordwestlich von Uslar ist das Wahrzeichen des südlichen Sollings. Besucher können bei gutem Wetter bis zum Harz schauen.