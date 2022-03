Krabbenkutter in Greetsiel FOTO: Hauke-Christian Dittrich Wissenschaft Niedersachsen: Wertschöpfung von Krabbenfischerei fördern Von dpa | 26.03.2022, 02:38 Uhr | Update vor 29 Min.

Niedersachsens Landesregierung will die regionale Wertschöpfung der Krabbenfischerei in Norddeutschland stärken und unterstützt dazu ein Forschungsprojekt. Fischereiministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) überreicht dazu an diesem Samstag (12.00 Uhr) im ostfriesischen Greetsiel einen Förderbescheid über rund 2,3 Millionen Euro aus dem Corona-Sondervermögen des Landes. Federführend in dem Vorhaben ist das Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven. Teil des Projektes soll auch die Entwicklung eines Prototyps einer Krabbenpulmaschine sein. Bislang müssen Nordseekrabben händisch gepult werden. Dafür werden sie etwa nach Marokko transportiert.