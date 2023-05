Daniela Behrens Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Statistik Niedersachsen werden zu nicht angezeigten Straftaten befragt Von dpa | 15.05.2023, 15:29 Uhr

In Niedersachsen beginnt die nächste Dunkelfeldstudie. 40.000 zufällig ausgewählte Menschen über 16 Jahren werden unter anderem zu nicht angezeigten Straftaten und ihrem persönlichen Sicherheitsempfinden befragt, wie das zuständige Landeskriminalamt am Montag mitteilte. Ein besonderes Augenmerk der freiwilligen Befragung liege in diesem Jahr zudem auf dem Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei - und ob es etwa durch Verschwörungserzählungen gelitten habe.