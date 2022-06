ARCHIV - Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus Sars-CoV-2. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Pandemie Niedersachsen weiter mit hoher Corona-Inzidenz im Vergleich Von dpa | 29.06.2022, 11:25 Uhr

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt im Vergleich der Bundesländer weiter hoch. Die Sieben-Tages-Inzidenz für das Land lag am Mittwoch bei 917,8 wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Nur der Wert für Schleswig-Holstein lag nach den RKI-Daten höher (989,1). Am Mittwoch vor einer Woche hatte die Inzidenz in Niedersachsen noch bei 743 gelegen. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche an.