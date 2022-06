ARCHIV - Ein Laborant arbeitet in einem Labor für Corona-Tests. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild FOTO: Uwe Anspach Pandemie Niedersachsen weiter mit hoher Corona-Inzidenz Von dpa | 18.06.2022, 10:52 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen bleibt im Vergleich der Bundesländer hoch. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Samstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 719,9 und damit hinter Schleswig-Holstein (735,1) an der Spitze. Damit fiel der Wert von 735,6 am Freitag minimal ab. Im kleinsten Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach RKI-Daten vom Samstag bei 536,7.