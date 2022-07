ARCHIV - Eine Mitarbeiterin eines Testzentrums entnimmt einer Frau einen Nasenabstrich für einen Corona-Test. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Kira Hofmann up-down up-down Gesundheitsministerium Niedersachsen: Weiter Isolationspflicht bei Corona-Infektion Von dpa | 27.07.2022, 11:23 Uhr

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss sich in Niedersachsen weiterhin in Isolation begeben. Diese Pflicht soll unverändert fünf Tage betragen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover am Mittwoch sagte. Die entsprechende Verordnung soll demnach bis zum 27. August verlängert werden. Sie sieht ebenfalls vor, dass ein positiver Corona-Test mit einem PCR-Test abzuklären ist. PCR-Tests gelten als zuverlässiger als ein Corona-Schnelltest.