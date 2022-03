Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (l.), Europaministerin Birgit Honé (Mitte links), Landtagspräsidentin Gabriele (Mitte rechts) und Regierungssprecherin Anke Pörksen (rechts) stehen am Flughafen in Edinburgh. Aufgrund technischer Probleme am Flughafen in Heathrow musste die Delegation um Weil am Donnerstag vorzeitig abreisen.

FOTO: Lars Laue