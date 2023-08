Umfrage der Verbraucherzentrale Fast jedes zweite Kita-Kind in Niedersachsen geht ohne Frühstück aus dem Haus Von Patrick Kern | 25.08.2023, 17:19 Uhr Viele Kinder in Niedersachsen haben erst in der Kita ihr erstes Frühstück. Symbolfoto: dpa/Stephanie Pilick up-down up-down

Viele Kinder in Niedersachsen kommen morgens mit leerem Magen in der Kita an und frühstücken erst dort. Das geht aus einer aktuellen Umfrage hervor. Die Kitas sehen das jedoch als Chance, mehr Einfluss auf die Ernährungsbildung nehmen zu können.