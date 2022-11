Frau sitzt in Quarantäne Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Pandemie Niedersachsen verlängert Corona-Isolationspflicht Von dpa | 22.11.2022, 16:16 Uhr

Während fünf Bundesländer die Corona-Isolationspflicht abschaffen oder schon abgeschafft haben, hat Niedersachsen seine Regelung dazu bis Ende Januar verlängert. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover am Dienstag mitgeteilt. Die Vorschrift wäre ansonsten am Mittwoch ausgelaufen. Wer einen positiven Schnelltest hat, muss diesen nun weiterhin mittels eines PCR-Tests bestätigen lassen und sich im Falle einer Infektion für mindestens fünf Tage in häusliche Isolation begeben.