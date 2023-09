Wetter Niedersachsen und Bremer genießen sommerliches Wetter Von dpa | 10.09.2023, 13:38 Uhr | Update vor 19 Min. Sommerliche Temperaturen in Bremen Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down

Sommerliche Temperaturen haben in Niedersachsen und Bremen viele Menschen an die Luft und in Biergärten gelockt. Vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr, denn eine Abkühlung ist in Sicht.