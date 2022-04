Corona-Test FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Pandemie Niedersachsen und Bremen: Corona-Geschehen flacht weiter ab Von dpa | 20.04.2022, 11:57 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen und Bremen ist nach den Osterfeiertagen weiter gesunken. In Niedersachsen lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Mittwoch nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 899,0. An Karfreitag betrug der Wert 1410,7 und spiegelte auch den Stand von Gründonnerstag wider.