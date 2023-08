Traurige Entdeckung an der Raststätte Wülferode an der A7 bei Hannover: Dort haben Unbekannte offenbar ihre drei Ratten ausgesetzt. Wie der Tierschutzverein Hannover erklärte, befanden sich die Tiere in einer Transportbox. Der Gesundheitszustand der Nager sei sehr schlecht gewesen, einer der Nager musste demnach eingeschläfert werden.

Der Tierschutzverein geht davon aus, dass die drei Ratten sich bereits seit mehreren Tage in der Box befunden hatten, da diese „extremst mit Kot und Urin verdreckt“ gewesen sei. Ein Nager habe unter mehreren Tumoren und einem Abszess gelitten, der bereits den Kiefer des Tieres zerfressen habe. „Somit konnte unsere Tierärztin das freundliche Wesen nur noch erlösen“, so der Tierschutzverein Hannover.

Die anderen beiden Tiere hätten zwar „Atemgeräusche, die noch behandelt werden müssen“, seien aber sonst gut gelaunt. Unterdessen bittet der Tierschutzverein um Hinweise zum Halter der Tiere, die unter der Telefonnummer 0511/97339819 oder per E-Mail unter info@tierheim-hannover.de gemeldet werden können.

